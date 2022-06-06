صحيفة تركية عن زعيم المافيا سادات بكر: "ثقوا في خبراتي"

طلب سادات بكر الذي يعرف بأنه زعيم مافيا تركي من مواطني بلاده عدم العودة إلى منازلهم وحماية صناديق الاقتراع أثناء انتخابات العام المقبل، ودعاهم أيضا إلى الثقة في خبراته.

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ونقلت صحيفة "زمان" التركية المعارضة عن حساب بموقع "تويتر" باسم "الشاويش المجنون"، تأكيد سادات بكر، المقيم في الإمارات ما وصف بـ"ضرورة تغيير القواعد، في حال ما إن رفض البعض تسليم السلطة لسبب أو آخر، مفيدا بأن لديه معلومات عن امتناع حزب العدالة والتنمية عن تسليم السلطة في حال خسارته الانتخابات".

وقال زعيم المافيا التركي في تغريداته حسب المصدر: "سبق وأن نصحتكم بعدم النزول إلى الشوارع حتى موعد الانتخابات مهما كان ما تعرضتم له من تحريضات. ثقوا بي في هذا الصدد، وبالتأكيد هذه النصيحة سارية فقط حتى يوم الانتخابات. بعض من يكتسبون جرأتهم من هدوء المجتمع يدلون بتصريحات حول عدم رحيلهم عن السلطة حال خسارتهم للانتخابات"، ما فسرته الصحيفة بأنه "إشارة إلى تأكيد الرئيس رجب طيب أردوغان مؤخرا على عدم وجود نية لمغادرة تركيا".

وتابع سادات بكر مخاطبا مواطنيه بقوله: "في حال ما إن رفض البعض تسليم السلطة لسبب أو آخر، حينها لا بد من تغيير القواعد. لا تعودوا إلى منازلكم أبدا حتى الحصول على حقوقكم أيا ما كانت النتيجة، لأن البلاد لن تشهد مرة أخرى انتخابات حقيقة تحصلون خلالها على حقوقكم".

وطلب زعيم المافيا الهارب من سلطات بلاده الثقة في خبرته، وكتب بهذا المعنى يقول: "ثقوا في خبراتي. هؤلاء الأبطال الزائفون لا يعرفون شعبنا العظيم جيدا. شعبنا يتحمل كل الحيل والظلم، لكن لن يسمحوا بالتدخل في قواعد الانتخابات التي أورثها لهم أتاتورك ورفاقه. صندوق الاقتراع هو شرف الشعب وسنحمي شرفنا".

المصدر: زمان