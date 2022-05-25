تركيا.. زعيم المافيا سادات بكر يهدد مجددا بكشف فضائح مسؤولين أتراك

نشر حساب على موقع "تويتر" يحمل اسم دلي جاويش (Deli Çavuş) على صلة بزعيم المافيا المعروف سادات بكر، تغريدة مثيرة فسرها الرأي العام في تركيا بأنها تهديد للسلطات التركية.

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وبعد أن كشف عن فضائح كبيرة لكبار المسؤولين الأتراك خلال السنة الماضية، عاد سادات بكر مجددا بتغريدة من خلال الحساب المذكور أكد فيها أنه يمتلك مراسلات وتسجيلات صوتية تعود لبعض المسؤولين.

وقال سادات بكر في التغريدة: "عندما يحين الوقت سأخبركم بأمور صادمة ستصابون بالجنون.. سأكشف كل شيء بالتسجيلات الصوتية ومراسلات "واتس آب".

وأضاف: "بعد انتهاء كل شيء سأجري جلسات علاج كي يتمكن جميع محبي الوطن، ومن بينهم أنا، للعودة إلى سابق عهدهم".

O vakit geldiğinde ben size neler anlatacağım neler!

Deli olacaksınız! Ses kayıtlarıyla,WhatsApp yazışmalarıyla anlatacağım her şeyi.Tüm bunlar bittikten sonra da kendim dahil tüm vatanseverlere, yurtseverlere normale dönebilmemiz için tedavi seansları yapacağım. Bende söz namus! — Deli Çavuş (@delicavus_nth) May 24, 2022

وتغريدة سادات بكر تأتي بعدما نشر رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كيليجدار أوغلو، تسجيلا مصورا تضمن ادعاءات مثيرة للجدل حول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زعم فيها أنه ينقل أموالا ضخمة إلى خارج تركيا استعدادا للهروب في حال خسارته للانتخابات القادمة.

وكان بكر كشف في فيديوهاته السابقة أن نظام أردوغان أرسل أسلحة إلى تنظيمات جهادية في سوريا عبر شركة "سادات" الأمنية تحت قيادة الجنرال السابق عدنان تانري فردي الذي كان مستشارا لأردوغان حتى وقت قريب.

المصدر: موقع "زمان" التركي