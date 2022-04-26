زعيم المافيا التركية سادات بكر يتفاعل على "تويتر" لأول مرة منذ 5 أشهر

بعد انقطاع دام 5 أشهر على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل زعيم المافيا التركي سادات بكر مجددا على "تويتر" وأعاد نشر تغريدتين لشخصين أدانا الخطابات التمييزية ضد العلويين.

Kendi fantezilerini Alevilere iftira atarak dile getirenler... Kendi pisliginizde boğulun inşallah 🙏🙏🙏 #Alevipic.twitter.com/CVaCKb5bQ3 — Gmz💛❤️ @gmzctk83 (@Gamze20650910) April 24, 2022

Aslan olarak 1 gün yaşamak

Koyun olarak 1000 yıl yaşamaktan daha iyidir.!#Aşkİle ރ

Hz.Ali #Alevi ރ pic.twitter.com/NWBHleb6x8 — Black Angel 🕊✌⚖ (@siyahin50si) April 24, 2022

Bir #Alevi olarak son 3000 yılda hiç bir inanca yakışmayan ve hiç bir inançta olmayan cinsel fantezilerini biz Alevilere yakıştırmaya çalışan herkesin Allah Belasını Versin diyorum…



Bir Alevi ile komşuluk ve arkadaşlık edenler nasıl İNSANlar olduğumuzu çok iyi bilir… — Serkan Tanyildizi (@srkntnyldz) April 24, 2022

ويقيم وسادات بكر حاليا في دولة الإمارات وصدرت بحقه مذكرة توقيف من تركيا، بعد استهدافة للمسؤولين والسياسيين في تركيا عبر "يوتيوب" و"تويتر".

إقرأ المزيد

وزعيم المافيا سادات بكر، الذي أثار جدلا في تركيا بمقاطع الفيديو التي بدأ بثها في أبريل الماضي توقف عن النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ 24 نوفمبر 2021، بسبب القيود التي فرضتها الإمارات التي تحسنت علاقتها مع تركيا مؤخرا.

وبعد استدعائه من قبل ضباط جهاز الاستخبارات الإماراتي قبل أشهر، أوقف سادات بكر مقاطع الفيديو التي كان ينشرها من الإمارات واستهدف فيها عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين بينهم وزير الداخلية سليمان صويلو، كما ألمح إلى أن أردوغان سيكون ضمن قائمة المستهدفين.

ونشر سادات مقاطع فيديو عبر "يوتيوب" وتغريدات عبر "تويتر" فضح خلالها تورط عدد من المسؤولين الأتراك في قضايا فساد ومخدرات ودعارة واغتيال.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية