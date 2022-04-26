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زعيم المافيا التركية سادات بكر يتفاعل على "تويتر" لأول مرة منذ 5 أشهر

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زعيم المافيا التركية سادات بكر يتفاعل على
/ Facebook
زعيم المافيا التركية سادات بكر
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بعد انقطاع دام 5 أشهر على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل زعيم المافيا التركي سادات بكر مجددا على "تويتر" وأعاد نشر تغريدتين لشخصين أدانا الخطابات التمييزية ضد العلويين.

ويقيم وسادات بكر حاليا في دولة الإمارات وصدرت بحقه مذكرة توقيف من تركيا، بعد استهدافة للمسؤولين والسياسيين في تركيا عبر "يوتيوب" و"تويتر".

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وزعيم المافيا سادات بكر، الذي أثار جدلا في تركيا بمقاطع الفيديو التي بدأ بثها في أبريل الماضي توقف عن النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ 24 نوفمبر 2021، بسبب القيود التي فرضتها الإمارات التي تحسنت علاقتها مع تركيا مؤخرا.

وبعد استدعائه من قبل ضباط جهاز الاستخبارات الإماراتي قبل أشهر، أوقف سادات بكر مقاطع الفيديو التي كان ينشرها من الإمارات واستهدف فيها عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين بينهم وزير الداخلية سليمان صويلو، كما ألمح إلى أن أردوغان سيكون ضمن قائمة المستهدفين.

ونشر سادات مقاطع فيديو عبر "يوتيوب" وتغريدات عبر "تويتر" فضح خلالها تورط عدد من المسؤولين الأتراك في قضايا فساد ومخدرات ودعارة واغتيال.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية

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