تركيا تتفاوض مع أبو ظبي لتسليمها زعيم المافيا التركية سادات بكر

أفادت صحيفة "زمان" التركية المعارضة بأن وزير الداخلية سليمان صويلو يزور الإمارات للتفاوض على تسليم أبو ظبي زعيم المافيا التركي سادات بكر لأنقرة.

وقالت الصحيفة إن سادات بكر كان يمثل صداعا لحكومة حزب العدالة والتنمية، بالتفاصيل التي كشفها حول تجارة المخدرات وعمليات الاغتيال، إلى أن تم إجباره على الصمت، مشيرة إلى أن صويلو الذي لم يشارك مطلقا في رحلات الرئيس رجب طيب أردوغان، الخارجية، إلا أنه كان ضمن الوفد التركي المرافق لأردوغان إلى الإمارات.

وأشارت إلى أن صويلو، الذي كان مفاجأة الوفد، وقع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الكوارث والطوارئ، مع وزير الداخلية الإماراتي، سيف بن زايد آل نهيان.

وأشارت المعلومات المسربة إلى أن صويلو تفاوض مع آل نهيان بشأن تسليم بكر، وترحيله إلى تركيا لإسكاته بشكل تام، مضيفة: "أبو ظبي أجبرت سادات بكر على وقف بث مقاطع الفيديو، ثم منعته من نشر التغريدات، لكن زعيم المافيا قال إن الإمارات لن تسلمه إلى تركيا".

المصدر: صحيفة "زمان"