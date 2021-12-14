زعيم المافيا التركية المختفي يظهر في مقطع فيديو متحدثا عن مصيره

ذكرت وسائل إعلام تركية أن زعيم المافيا التركية، سادات بكر، ظهر في شريط وثائقي بث على قناة يوتيوب، بعد أن ترددت أنباء عن اعتقاله من قبل سلطات الإمارات حيث يقيم هناك.

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وبثت قناة على يوتيوب تسمى "140 Journos"، شريطا وثائقيا شارك فيه سادات بكر، المطلوب لدى السلطات التركية التي أعدت لائحة اتهامات ضده باعتباره زعيم منظمة إجرامية.

واوضحت صحيفة "زمان" التركية المعارضة أن الشريط الوثائقي الجديد الذي ظهر فيه من يوصف بانه زعيم المافيا التركية، تضمن "الجرائم والأحداث والدور الذي تورط فيه سادات بكر أثناء وجوده في تركيا".

وأدلى سادات بكر عبر مقطع الفيديو بتصريحات بشأن عبارة "سوف نريق الدماء" التي صدرت عنه خلال مسيرة نظمها بعد انتخابات 7 يونيو 2015.

ونُسب لسادات بكر قوله في هذا الشريط الوثائقي "إنه حتى هذه اللحظة لا يعرف كيف سيكون مصيره"، فيما أشير إلى أنه لا يُعرف متى جرى تصوير هذا الشريط الوثائقي بمشاركة سادات بكر.

وكانت أنباء انتشرت في الآونة الأخيرة، تحدثت عن احتمال اعتقال سادات بكر بعد انقطاع أخباره، وذلك "على خلفية التقارب الإماراتي التركي الأخير".

المصدر: زمان