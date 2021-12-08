انقطاع الاتصال بزعيم المافيا التركية سادات بكر

أكد الصحفي التركي إسماعيل صايماز أن أحد أقارب زعيم المافيا التركية سادات بكر المقيم في الإمارات، أخبره بعدم المقدرة على التواصل مع الأخير.

وأشار صايماز إلى أن قريب بكر حاول الاتصال به عقب تضارب الأنباء عن اعتقاله من قبل السلطات الإماراتية.

ولم يظهر سادات بكر إلى العلن منذ فترة، وكان قد اعتاد على نشر "تغريدات" على "تويتر"، لكنه توقف فجأة منذ نحو شهر.

من جهته أكد إرسان باركين محامي سادات بكر، إنه "لم يتمكن من التواصل مع موكله منذ 5 أيام".

ونشر بكر في 12 نوفمبر الماضي تغريدة أفاد خلالها بأن "عددا من الأصدقاء أجروا اتصالات هاتفية معه أبلغوه بأن السلطات التركية قررت استهدافه".

وأوقف زعيم المافيا التركية مقاطع الفيديو التي كان ينشرها من الإمارات عقب استدعائه من قبل ضباط جهاز الاستخبارات الإماراتي قبل أشهر.

واشتهر سادات بكر مؤخرا بنشر مقاطع فيديو عبر "يوتيوب" وتغريدات عبر "تويتر" فضح خلالها تورط عدد من المسؤولين الأتراك في قضايا فساد ومخدرات ودعارة واغتيال.

المصدر: "زمان التركية"