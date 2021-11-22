زعيم مافيا تركي يعلق على تهديدات قيادي من حزب أردوغان بغزو اليونان

علق زعيم المافيا التركي سادات بكر على تصريحات قيادي بحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، هدد فيها بـ"غزو اليونان" حال تعرضها للسفن التركية في شرق المتوسط.

وكان متين كولونك عضو اللجنة التنفيذية بالحزب هدد بغزو اليونان، قائلا: "تقول اليونان إنها ستهاجم السفن.. فلتهاجم وسترى، ستنال جزاء عملها".

وأضاف: "سنغزو سالونيك في غضون خمس ساعات.. تركيا القديمة لم تعد موجودة".

من جانبه علق بكر على هذه التصريحات قائلا: "دخلتم سوريا تحت شعار أنكم ستصلون الجمعة في الجامع الأموي بدمشق، لكنكم أصبحتم لا تستطيعون حتى إرسال طائرات على الجانب الآخر من الحدود دون إذن روسيا. يبدو أن اليونان ستكون الرواية الجديدة لاستغلال مشاعر المواطنين الأبرياء. أي احتيال وخزي هذا؟".

وتطرق إلى تصريحات كولونك أيضا حول إقرار نظام مالي بدون فائدة، قائلا: "إن كانت السلطات صادقة بشأن إقرار نظام مالي بدون فائدة فلتتوقف أولا عن فرض الفائدة على مستحقاتها. تتخلون عن تركستان الشرقية موطننا لأجل النقود التي ستتدفق من الصين".

المصدر: "زمان"