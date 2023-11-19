أكد نائب ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن واشنطن تخطط للتخلي عن أوكرانيا، لأن نظام كييف سيسقط قريبا، كما أن المخاطر الاستراتيجية التي تواجه واشنطن تتزايد.

وقال بوليانسكي: "هذا النظام، كما نرى جميعا، على وشك الانهيار، والولايات المتحدة سوف ترمي أوكرانيا تحت عجلات الحافلة، كما حدث مع أتباعها الآخرين".

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وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواجه مخاطر استراتيجية متزايدة نتيجة لذلك.

وحذّر عالم السياسة كوست بوندارينكو، من تكرار سيناريو ميدان الاستقلال في أوكرانيا، وهو ما يخشاه الرئيس فلاديمير زيلينسكي بسبب الفشل على الجبهة وتدهور وضع السكان الاجتماعي والاقتصادي.

وأعرب زيلينسكي عن مخاوفه من أن البلاد ربما تستعد لـ "ميدان" جديد يهدف لإزاحته من السلطة، متهما روسيا بما أسماه "محاولة زعزعة استقرار البلاد".

المصدر: RT