"حزب الله" اللبناني ينشر مشاهد لاستهداف مواقع إسرائيلية على الحدود مع جنوب لبنان

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهداف عدد من المواقع الإسرائيلية على الحدود مع جنوب لبنان.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي، اليوم السبت، منطقة واقعة بين بلدتي كفركلا ودير ميماس في القطاع الشرقي بجنوب لبنان.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة يارون وبلدة مارون الراس في القطاع الأوسط لجنوب لبنان، بالإضافة إلى بلدات الجبين وطيرحرفا وشيحين في القطاع الغربي جنوب لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: نوفوستي