الجيش الإسرائيلي يقصف منظومة صواريخ أرض جو متقدمة وأهدافا تابعة لحزب الله في لبنان (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت أنه قصف أهدافا تابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية.

وأفاد في بيان بأن الطائرات المقاتلة دمرت منظومة صواريخ أرض جو متقدمة ردا على إطلاق صاروخ على طائرة تابعة لسلاح الجو.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه أغار على عدة أهداف لحزب الله في الأراضي اللبنانية، ومن بين الأهداف مجمعات عسكرية ومواقع.

وأشار في بيانه إلى أن مقاتلات سلاح الجو دمرت منظومة متقدمة لصواريخ أرض جو ردا على إطلاق صاروخ جو-أرض على طائرة تابعة لجيش الدفاع الليلة الماضية، مؤكدا أنه قد تم اعتراض الصاروخ بنجاح.

ونشرت القوات الإسرائيلية مقاطع فيديو وثقت قصف منظومة صواريخ الأرض جو المتقدمة والغارات الجوية.

צה"ל תקף לפני זמן קצר מספר מטרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה, בשטח לבנון. בין המטרות מתחמים צבאיים ועמדות טרור.



כמו כן, בתגובה לשיגור טיל קרקע אוויר לעבר כלי טיס של צה"ל הלילה, שיורט בהצלחה, מטוסי קרב השמידו מערכת טק"א מתקדמת >> pic.twitter.com/ir9EnIcyjU — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 18, 2023

وفي وقت سابق، قال مراسل RT إن الجيش الإسرائيلي استهدف عمق الجنوب اللبناني للمرة الثالثة منذ 8 أكتوبر، حيث أغارت مسيرة إسرائيلية على معمل يقع بين بلدتي الكفور وتول بمحافظة النبطية.

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وأضاف أن طائرة مسيرة إسرائيلية نفذت يوم السبت غارة بصاروخين على معمل لأشغال الألمنيوم في المنطقة الواقعة بين بلدتي الكفور وتول في محافظة النبطية مما أدى إلى احتراق المعمل ومعداته بالكامل.

كما أغار الطيران الإسرائيلي على أطراف بلدات الناقورة ⁩وعيتا الشعب ودبل ⁩على الحدود جنوب لبنان.

من جهته أعلن "حزب الله" استهداف موقع حدب البستان المقابل لبلدة الضهيرة في القطاع الغربي، بالصواريخ الموجهة.

إلى ذلك أعلن "حزب الله" إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية نوع "هيرميز 450" قتالية ‏متعددة المهام بصاروخ أرض - جو، مؤكدا أن حطامها شوهد يتساقط فوق منطقة إصبع الجليل‏ عند الحدود اللبنانية.

المصدر: RT