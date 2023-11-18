قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف قرى في القطاع الشرقي بجنوب لبنان (فيديو)

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي، اليوم السبت، منطقة واقعة بين بلدتي كفركلا ودير ميماس في القطاع الشرقي بجنوب لبنان.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة يارون وبلدة مارون الراس في القطاع الأوسط لجنوب لبنان، بالإضافة إلى بلدات الجبين وطيرحرفا وشيحين في القطاع الغربي جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أهدافا تابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية.

وأفاد في بيان بأن الطائرات المقاتلة دمرت منظومة صواريخ أرض جو متقدمة ردا على إطلاق صاروخ على طائرة تابعة لسلاح الجو.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه أغار على عدة أهداف لحزب الله في الأراضي اللبنانية، ومن بين الأهداف مجمعات عسكرية ومواقع.

المصدر: RT