إصابة جندي أرمني في قصف من جانب أذربيجان وباكو تنفي اتهام يريفان لها بالمسؤولية

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية إصابة جندي أرمني بقصف أذربيجاني، صباح اليوم 18 نوفمبر، مشيرة إلى أن تقييم درجة إصابته "متوسطة" وهو ما نفته باكو في بيان لوزارة الدفاع الأذربيجانية.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان: "المعلومات التي نشرتها وزارة الدفاع الأرمينية حول القصف المزعوم لمواقع القوات المسلحة الأرمينية من قبل وحدات من الجيش الأذربيجاني في 18 نوفمبر في حوالي الساعة 09:50 ... لا تتوافق مع الواقع".

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وأضافت الدفاع الأذربيجانية أن "الوزارة ترفض هذه المعلومات بشكل قاطع".

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إن سلطات البلاد تعتزم تكثيف العمل الدبلوماسي والسياسي لتوقيع اتفاق سلام مع أذربيجان.

بدوره، قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن أذربيجان لا تحتاج إلى صراع مسلح جديد مع أرمينيا.

يشار إلى أنه في أعقاب العملية العسكرية الخاطفة التي نفذتها أذربيجان للسيطرة على قره باغ في سبتمبر الماضي، وفرار أكثر من 100 ألف أرمني من هناك إلى أرمينيا، تخشى يريفان من أن تسعى جارتها الأفضل تسليحا والمدعومة من تركيا إلى تعزيز نفوذها من خلال ربط جيب نخجوان بأراضيها من خلال مهاجمة جنوب أرمينيا.

وفشلت المحادثات التي جرت برعاية دولية للتوصل إلى اتفاق سلام شامل بين البلدين الخصمين في القوقاز في تحقيق اختراق حتى الآن.

المصدر: RT + وكالات