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أذربيجان تجري مناورات عسكرية مع تركيا قرب حدود أرمينيا (فيديو)

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أذربيجان تجري مناورات عسكرية مع تركيا قرب حدود أرمينيا (فيديو)
Sputnik
تدريبات عسكرية مشتركة بين تركيا وأذربيجان (صورة أرشيفية)
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أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم الاثنين انطلاق مناورات عسكرية مع تركيا بالقرب من أرمينيا في ظل التوتر بين باكو ويريفان بعد استعادة أذربيجان إقليم قره باغ الشهر الماضي. 

وأضافت الوزارة أن المناورات، التي أطلق عليها "مصطفى كمال أتاتورك-2023"، تنظم في باكو وفي جيب نخجوان الأذربيجاني المتاخم لأرمينيا وإيران، وكذلك في "الأراضي المحررة" التي لم يتم تحديد موقعها ويمكن أن تشير إلى قره باغ أو مناطق أذربيجانية مجاورة لها.

وقالت الوزارة إن هذه التدريبات تجري بمشاركة ما يصل إلى 3000 جندي من البلدين وعشرات المركبات المدرعة والمدفعية وحوالي عشرين طائرة، وإن هدفها هو "ضمان حسن التنسيق في القتال" و"تحسين القيادة" وكذلك "احترافية القوات".

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وأضافت الوزارة أن الجنود سيتدربون على استخدام المدفعية والطيران وبناء الجسور العائمة والهبوط بالمظلات في أراضي العدو. 

وبعد العملية الخاطفة التي نفذتها أذربيجان للسيطرة على قره باغ في سبتمبر وفرار أكثر من 100 ألف أرمني من هناك إلى أرمينيا، تخشى يريفان من أن تسعى جارتها الأكثر ثراء والأفضل تسليحا والمدعومة من تركيا إلى تعزيز نفوذها من خلال ربط جيب نخجوان بأراضيها من خلال مهاجمة جنوب أرمينيا.

يجري البلدان محادثات حول مسائل مختلفة من دون التوصل إلى اتفاق بعد. وفي هذا السياق، يجتمع وزراء خارجية أرمينيا وأذربيجان وروسيا وتركيا وإيران الاثنين في طهران.

المصدر: أ ف ب

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