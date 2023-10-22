زاخاروفا تؤكد محادثات لافروف المقررة في 23 أكتوبر في طهران

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الجانب الروسي يؤكد على أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيجري المباحثات المخطط لها في طهران يوم 23 أكتوبر.

وأضافت زاخاروفا في حديث لوكالة "تاس": "نؤكد أن محادثات لافروف المقررة ستجري في طهران يوم الاثنين".

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وفي وقت سابق، ذكرت وكالة IRNA الإيرانية أن وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وإيران وروسيا وتركيا يمكن أن يعقدوا اجتماعا ضمن صيغة "3+3" في طهران في يوم 23 أكتوبر.

في يوم الجمعة 20 أكتوبر، قال نائب وزير خارجية أرمينيا فاهان كوستانيان، إن بلاده تلقت دعوة من الجانب الإيراني للمشاركة في اجتماع إقليمي لوزراء الخارجية ضمن صيغة "3+3" في طهران.

ويشار إلى أن فكرة إنشاء منصة للتعاون بين ست دول في المنطقة - تركيا وأذربيجان وروسيا وإيران وجورجيا وأرمينيا (ما يسمى بـ "منصة الستة" أو صيغة "3 + 3" )، صدرت عن تركيا مباشرة بعد انتهاء الحرب في قره باغ في خريف عام 2020. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن عن هذه المبادرة لأول مرة في 11 ديسمبر من العام الماضي خلال زيارة إلى باكو، واصفا إياها بـ"منصة الستة".

المصدر: تاس