قمع مسيرة مناهضة للحرب ضد غزة في مدينة تل أبيب (فيديو)

قمعت الشرطة الإسرائيلية مسيرة نظمها مواطنون إسرائيليون في تل أبيب ضد حرب غزة، وأظهرت مقاطع فيديو تفريق المتظاهرين واللجوء إلى شرطة الخيّالة لتسهيل لجمهم لمعارضتهم الحرب ضد غزة.

وترتفع الأصوات في إسرائيل يوما بعد يوم وتتعالى ضد العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

كما يطالب أهالي المحتجزين لدى حركة حماس، حكومة بلادهم ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالعمل على إعادة "المخطوفين" لدى الحركة الفلسطينية في قطاع غزة.

ونظّم أهالي المحتجزين في الفترة الأخيرة العديد من الفعاليات والوقفات الاحتجاجية فضلا عن المسير لعدة أيام وصولا إلى أمام منزل نتنياهو للضغط على حكومته في قرار العملية البرية في القطاع وتسهيل صفقة تبادل مع الأسرى الفلسطينيين تضمن إعادة مختطفيهم منذ 7 أكتوبر الماضي.

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وكانت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس قد فندت في مادة توثيقية ادعاءات نتنياهو باستخدام حماس للمستشفيات كمراكز عسكرية لها.

ونشرت في هذا الإطار فيديو لأسير إسرائيلي كان قد توفي من شدة الهلع الذي أصابه جراء القصف الإسرائيلي المتكرر حول مكان احتجازه.

وأرسلت حماس من خلال هذا الفيديو رسالة واضحة إلى الشارع الإسرائيلي حول عدم اهتمام حكومتهم بمصير الأسرى في القطاع، بالإضافة إلى التسبب في موتهم.

إلى ذلك، أظهر استطلاع رأي إسرائيلي نشرت صحيفة "معاريف" نتائجه يوم الجمعة الفائت، أن 29% فقط من الإسرائيليين يعتبرون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ملائم لمنصبه.

وفي الجانب الاقتصادي للحرب الإسرائيلية على غزة، ذكرت وكالة "بلومبرغ" قبل أيام، أن الحرب التي تشنها إسرائيل ضد "حماس" تكلف الاقتصاد الإسرائيلي نحو 260 مليون دولار يوميا، مشيرة إلى أن الحرب أصبحت أكثر تكلفة بالنسبة لإسرائيل مما كان متوقعا في البداية، حيث أنها تفرض ضغطا على المالية العامة.

وعلى الجانب الآخر، سقط 200 شخص بين قتيل وجريح في قصف القوات الإسرائيلية لمدرسة الفاخورة التابعة للأمم المتحدة والتي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا شمال غزة.

المصدر: RT