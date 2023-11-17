من منتدى بطرسبورغ.. مستشار وزارة الثقافة الأردني لـRT: رسالتنا من هنا وقف قتل الأطفال (فيديو)

أكد أنس قولاغاصي مستشار وزارة الثقافة الأردني ضرورة وقف ما يجري في غزة وتسخير المنصات الثقافية لهذا الغرض وأهمية ردم الفجوة الحالية "كي لا تتوسع وتؤثر على استقرار المنطقة والعالم"

وتحدث المستشار قولاغاصي لـRT حول قضية غزة، على هامش فعاليات "منتدى الثقافات المتحدة" الذي ينعقد في مدينة سان بطرسبورغ، وقال: "اليوم نحضر إبادة جماعية في غزة، والأردن موقفه واضح في مسألة فرض السلام في المنطقة وذلك عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

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لا وجود للسلام في ظل وجود "مغتصب وشرس"

وأضاف: "من دون ذلك لا وجود للسلام، والكيان مغتصب وشرس ولا يمتلك أي احترام للإنسانية وليس هناك كلمة تصف ما يجري، والأمر أكبر من مجرد إبادة جماعية، إنما هناك تفنن في القتل وفي عقلية الإبادة وهناك جهات دولية تساهم مع هذا الكيان".

وأردف قائلا: "مع ذلك نُؤمن بأن هذه الأرض سوف ترى السلام.. وصناعة الثقافة تجلب السلام ومقابل كل سلاح نحن نكتب قصيدة ومقابل كل سلاح نحن نكتب أغنية".

وأكد أن وجود المشاركين في هذا المنتدى اليوم "هو أيضا من أجل استخدام هذه المنصة الهامة للحديث عمّا يجري في غزة، إذا لا يمكننا الحديث عن الثقاقة من دون مواجهة التطرف والعنف من جهات تريد إبادة العالم". وقال مقتبسا من شعر الراحل محمود درويش: "سلام لأرض خلقت للسلام وما رأت يوما سلاما".

ضرورة وقف إطلاق النار

وتابع قولاغاصي: "نحن هنا لإيصال رسالة أساسية يجب من خلالها وقف إطلاق النار والجلوس إلى الطاولة ووقف الدمار الذي يحدث والقتل بحق الأطفال. ويجب ردم الفجوة عبر منصات أكبر للحديث عن قضية العالم (القضية الفلسطينية) والعمل على تقليص هذه الفجوة كي لا تكبر وتؤثر على استقرار المنطقة والعالم".

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وعن آفاق التعاون الثقافي بين الجانبين الروسي والأردني، قال مستشار وزير الثقافة الأردني إن في البلدين تاريخ مهم جدا، مشيرا إلى وجود حضارات غير منقطعة في الأردن منذ 2000 سنة، وجميعها تميزت بعقائد وثقافات وعادات مختلفة تثري تراث الأردن وفي ذات الوقت هنا في روسيا تاريخ ممتد وغني جدا".

في روسيا أهم المسارح وأشهر الموسيقيين العالميين

وقال: "عندما يكون التراث غنيا والثقافة حاضرة سيكون هناك مجالات كبيرة للتعاون.. روسيا فيها اليوم أهم المسارح في العالم وأشهر الموسيقيين العالميين، وفي الأردن محتوى غني جدا وتاريخ وحضارة وغنى في الموروث الثقافي".

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وأردف: "إدماج العمل على برامج ثقافية مشتركة يخرج بمنتج غني جدا بالإمكان تصديره إلى كل العالم وبإمكانه إثراء السلام الموجود في العالم."

التعاون الثقافي المشترك مع روسيا

وعن مشاريع تم بحثها في إطار هذا المنتدى، كشف قولاغاصي عن إطلاق الحوارات بين الجهات المنظمة في روسيا ومنها وزارة الثقافة الروسية وبين عدد من وزارات الثقافة في الدول المشاركة، مبينا أنه "من الجيد أن تكون في مكان كل من فيه مؤمن بأهمية الثقافة على مستوى العالم، وبذلك فإن الحوارات ممتدة وهناك نقاشات حول كيفية العمل على برامج ثقافية متنوعة وتشاركية ما بين دول المنطقة وبقية دول العالم".

وكشف أن روسيا بالتأكيد من الدول المطروحة للتعاون الثقافي المشترك في عدة مجالات منها المسرح والموسيقى وصناعة الأفلام.

المصدر: RT