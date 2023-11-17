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بوتين: مستعدون لنقل تجربة ترميم آثار تدمر السورية إلى مواقع أخرى في الشرق الأوسط

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بوتين: مستعدون لنقل تجربة ترميم آثار تدمر السورية إلى مواقع أخرى في الشرق الأوسط
Legion-Media
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو مستعدة لنقل تجربة ترميم آثار مدينة تدمر السورية التي دمرها "داعش" الإرهابي إلى مواقع أخرى بالشرق الأوسط، ولكن ذلك يتطلب ظروفا خاصة.

وقال بوتين في اجتماع لمنتدى بطرسبورغ الثقافي الدولي، متحدثا عن إمكانية نقل تجربة ترميم تدمر إلى مواقع أخرى الشرق الأوسط: "بالنسبة للمناطق الساخنة الأخرى، بالطبع، ولكن من الضروري تهيئة الظروف لهذا العمل".

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وأشار إلى أنه، على سبيل المثال، في العراق من الممكن العمل في مناطق معينة.

وأضاف: "من الضروري بالطبع إجراء الاستعدادات المناسبة مع السلطات المحلية. ونحن بالطبع قادرين على القيام بذلك، ومن المرجح أن زملاءنا يدعموننا في ذلك".

يذكر أن تدمر هي واحدة من أغنى مدن العصور القديمة المتأخرة في الصحراء السورية بين دمشق والفرات، وقد أدرجت آثار تدمر على قائمة مواقع التراث العالمي لليونيسكو. 

المصدر: نوفوستي

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