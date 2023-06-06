فريق مرممين روسي يتولى المسؤولية الرئيسية عن ترميم قوس النصر في تدمر

يضم فريق مرممي قوس النصر في تدمر خبراء روس بمشاركة سكان المحلة.

صرحت بذلك مديرة مشروع الترميم ورئيسة مركز علم الآثار والحضارة المادية لدى اكاديمية العلوم الروسية ناتاليا صولوفيوفا. وقالت:" فيما يتعلق بتمويل المشروع ستكون الأموال الأساسية روسية. لكن الجانب السوري له حصة في التمويل، فضلا عن مشاركة سكان تدمر في أعمال الترميم.

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يذكر أن المشروع الروسي لترميم قوس النصر في تدمر تم إقراره في مايو من قبل الجانب السوري وذلك بعد الموافقة عليه في اجتماع مجلس العلم في معهد الحضارة المادية التابع لأكاديمية العلوم ومتحف الأرميتاج ومعهد موسكو للفن المعماري.

وقد أرسل مشروع الترميم إلى منظمة اليونسكو للتنسيق نهائياً في شأنه.

وقالت صولوفيوفا:" من المهم جدا أن يكون مشروع الترميم قد تلقى تقييما عاليا في لجنة تدمر العلمية الدولية".

يذكر أن العمل على ترميم قوس النصر سيبدأ في أغسطس أو سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أن قوس النصر في تدمر تم تفجيره في مايو 2015 على أيدي المقاتلين من جماعة "الدولة الإسلامية" الإرهابية المحظورة في روسيا، ونتيجة لذلك، انهار القوس، ودُمر الجزء المركزي بالكامل. ومن الامتدادات الجانبية نجت الأبراج الخارجية فقط وتضررت الأبراج الداخلية والكتل الحجرية المنحوتة التي كانت تشكل الأقبية. وقد فُقد بعض عناصر قوس النصر فقداناً لا رجعة فيه.

المصدر: تاس