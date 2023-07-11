أكاديمية العلوم الروسية تعلن موعد البدء بترميم قوس النصر في تدمر

ينوي المرممون الروس المباشرة بترميم قوس النصر في تدمر السورية بدءا من منتصف سبتمبر المقبل.

وقد بدؤوا في شراء المواد اللازمة لتنفيذ أعمال الترميم.

صرحت بذلك مديرة مركز علم الآثار الطارئ في معهد تاريخ الحضارة المادية في أكاديمية العلوم الروسية ناتاليا سولوفيوفا في مؤتمر صحفي عقدته في بطرسبورغ.

وقالت:" تم إقرار هذا المشروع في اجتماع المجالس العلمية لمتحف "الأرميتاج" ومعهد تاريخ الحضارة المادية ومعهد "موسكو" للفن المعماري، ثم طُرح المشروع يومي 25 و26 مايو في دمشق".

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وحضر الاجتماع الخبراء من لجنة "تدمر" التي تم تشكيلها بمبادرة من مدير عام "الأرميتاج" ميخائيل بيوتروفسكي، ويتوقع أن تبدأ أعمال الترميم في تدمر في منتصف سبتمبر المقبل.

وأعادت الخبيرة الروسية إلى الأذهان أن إقرار المشروع سبقته دراسات دقيقة أجراها العلماء على مدى عام كامل، بما في ذلك الدراسات التي أجريت في تدمر مباشرة. وحسب تقييمات العلماء هناك 40% من الحجارة التاريخية. كما تم اكتشاف وحدات رخامية قديمة أخرى يمكن أن تُكمل قوس النصر، وقالت إن أعمال الترميم ستستغرق نحو 3 أعوام، وأضافت قائلة:" أظن إننا سنفي بكل التزاماتنا".

يذكر أن قوس النصر تم تفجيره في مايو عام 2015 على أيدي مقاتلين من تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي ( المحظور في روسيا).

المصدر: تاس