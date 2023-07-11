 
مباشر

أكاديمية العلوم الروسية تعلن موعد البدء بترميم قوس النصر في تدمر

الثقافة والفن

أكاديمية العلوم الروسية تعلن موعد البدء بترميم قوس النصر في تدمر
dev.russkiymir.ru
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vnwx

ينوي المرممون الروس المباشرة بترميم قوس النصر في تدمر السورية بدءا من منتصف سبتمبر المقبل.

وقد بدؤوا في شراء المواد اللازمة لتنفيذ أعمال الترميم.

صرحت بذلك مديرة مركز علم الآثار الطارئ في معهد تاريخ الحضارة المادية في أكاديمية العلوم الروسية ناتاليا سولوفيوفا في مؤتمر صحفي عقدته في بطرسبورغ.

وقالت:" تم إقرار هذا المشروع في اجتماع المجالس العلمية لمتحف "الأرميتاج" ومعهد تاريخ الحضارة المادية ومعهد "موسكو" للفن المعماري، ثم طُرح المشروع يومي 25 و26 مايو في دمشق".

إقرأ المزيد
فريق مرممين روسي يتولى المسؤولية الرئيسية عن ترميم قوس النصر في تدمر
فريق مرممين روسي يتولى المسؤولية الرئيسية عن ترميم قوس النصر في تدمر

وحضر الاجتماع الخبراء من لجنة "تدمر" التي تم تشكيلها بمبادرة من مدير عام "الأرميتاج" ميخائيل بيوتروفسكي، ويتوقع أن تبدأ أعمال الترميم في تدمر في منتصف سبتمبر المقبل.

وأعادت الخبيرة الروسية إلى الأذهان  أن إقرار المشروع سبقته دراسات دقيقة أجراها العلماء على مدى عام كامل، بما في ذلك الدراسات التي أجريت في تدمر مباشرة. وحسب تقييمات  العلماء هناك 40% من الحجارة التاريخية. كما تم اكتشاف وحدات رخامية قديمة أخرى يمكن أن تُكمل قوس النصر، وقالت إن أعمال الترميم ستستغرق نحو 3 أعوام، وأضافت قائلة:"  أظن إننا سنفي بكل التزاماتنا".

يذكر أن قوس النصر تم تفجيره في مايو عام 2015 على أيدي مقاتلين من تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي ( المحظور في روسيا).

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قمة "الناتو" في فيلنيوس.. بماذا سيتعهد قادة الحلف لأوكرانيا.. آخر التطورات والتعليقات لحظة بلحظة