علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تمويل العمل الحكومي دون مساعدة أوكرانيا وإسرائيل.

وأرفق مدفيديف تعليقه، بميم إنترنت Trollface.

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في وقت سابق، وقع بايدن على مشروع قانون تمويل مؤقت من مرحلتين من شأنه أن يبقي عمل الحكومة مستمرا حتى يناير-فبراير، والوثيقة الجدية لا تتضمن أي إشارة لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا.

ونشر مدفيديف صورة مع شخصيتين من الإنترنت مع الحوار التالي باللغتين الأوكرانية والإنجليزية: "كيف حصل ذلك؟ أين المال؟"، "حسنا، العام المقبل يا أخي".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، وافق مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون التمويل المؤقت الذي قدمه رئيس مجلس النواب مايك جونسون والمكون من مرحلتين. وينص المشروع على تخصيص اعتمادات مالية لعدد من الدوائر والبرامج الحكومية حتى 19 يناير، والبعض الآخر حتى 2 فبراير. وبسبب الخلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لم يتمكن الكونغرس الاتفاق من اعتماد ميزانية دائمة، لذلك يتم اعتماد ميزانية مؤقتة عدة مرات. ينص الاعتماد الأخير على عمل الحكومة الأمريكية حتى 17 نوفمبر.

المصدر: نوفوستي