إسرائيل ترفض طلب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لزيارتها

رفضت إسرائيل اليوم الخميس، طلبا من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك لزيارة البلاد، وسط قلق متزايد من تصاعد العنف في حربها.

وقالت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف لوكالة "فرانس برس" ردا على سؤال حول طلب تورك السماح له بزيارة البلاد "إسرائيل ليست على علم بأي فائدة إضافية لزيارة المفوض السامي حاليا".

وبدأ رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان يوم الاثنين جولة تستغرق خمسة أيام في الشرق الأوسط بسبب توتر الأوضاع في غزة، مطالبا بالوصول إلى الأراضي الفلسطينية وغزة.

وقال مكتبه الأسبوع الماضي إن إسرائيل "ترتكب العديد من جرائم الحرب المختلفة في غزة، لكن المحكمة المختصة فقط هي التي ستكون قادرة على تحديد ما إذا كان ذلك يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية".

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار فورا في النزاع الدائر بين إسرائيل وحركة "حماس"، محذرا من أن يتحول قطاع غزة إلى "مقبرة للأطفال".

بدوره، هاجم المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، غوتيريش، معتبرا أنه فقد بوصلته الأخلاقية.

المصدر: "أ ف ب"