قال أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إن توريد قذائف اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا يزيد كثيرا من التهديدات الإشعاعية لكن نخب الغرب السياسية لا تشعر بقلق بشأن صحة حتى سكانها.

وأضاف باتروشيف، خلال اجتماع أمني في المنطقة الفيدرالية المركزية: "زادت بشكل كبير، التهديدات المتعلقة بالسلامة الإشعاعية المرتبطة باستخدام التشكيلات الأوكرانية لقذائف اليورانيوم المنضب".

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وأشار باتروشيف إلى أن روسيا حذرت الجميع مرات كثيرة من العواقب الوخيمة لتزويد الغرب لأوكرانيا بقذائف تحتوي على اليورانيوم المنضب، مؤكدا أن استخدامها سيضر بصحة الإنسان والطبيعة لعقود عديدة - سواء في أوكرانيا أو في أوروبا.

وتابع باتروشيف: "لم ينصتوا لتحذيراتنا. ونتيجة لقيام الجيش الروسي بتدمير مستودعات قذائف اليورانيوم المنضب التي أرسلها الأنجلوسكسونيون إلى أوكرانيا – وذلك بهدف منع استخدامها ضد روسيا – يسجل الأوروبيون وعلى مدى عدة أشهر زيادة في مستوى الإشعاعات في بلدانهم".

ووفقا له، في الأسبوع الماضي سجلت اللجنة الأوروبية لمخاطر الإشعاع زيادة في كمية جزيئات اليورانيوم في الهواء في جنوب شرق إنجلترا نتيجة لحركة الكتل الهوائية من غرب أوكرانيا.

وقال باتروشيف: "يشير هذا ببلاغة إلى أن النخب السياسية في الدول الغربية، التي تزود النظام الأوكراني بالأسلحة، لا تهتم على الإطلاق بسلامة وصحة سكانها".

المصدر: نوفوستي