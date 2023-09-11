زاخاروفا: تصريحات غروسي حول اليورانيوم المنضب غير مقبولة

وصفت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي حول عواقب استخدام قذائف اليورانيوم المنضب بأنها صمت غير مقبول عن المشكلة.

وقالت زاخاروفا: "السيد غروسي، بالطبع، على حق عندما يقول إنه من وجهة نظر "السلامة النووية" لا توجد عواقب إشعاعية كبيرة. من الواضح أنه لا يقول كل شيء. ومثل هذا الصمت الطوعي أو غير الطوعي على المشكلة أمر غير مقبول".

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وأكدت أنه عند استخدام اليورانيوم المنضب في الذخيرة، يمكن أن يتشكل غبار جوي سام.

وأضافت: "من المؤسف أن السيد غروسي لم يكمل تعليقه بمعلومات مفادها أنه عندما يتم اختراق الدروع، فإن قضيب اليورانيوم المنضب يسخن ويمكن أن يحترق".

وقال غروسي في وقت سابق إن استخدام الذخائر التي تحتوي على اليورانيوم المنضب لا يترتب عليه عواقب إشعاعية كبيرة.

وأكدت السفارة الروسية لدى واشنطن في وقت سابق أن الإدارة الأمريكية، بعد أن قررت تزويد نظام كييف بقذائف اليورانيوم المنضب، سيمهد النهاية لأجيال بأكملها. وأشارت إلى أن قرار الإدارة الأمريكية تزويد أوكرانيا بمقذوفات اليورانيوم المنضب يظهر عدم إنسانية النهج الأمريكي.

المصدر: RT