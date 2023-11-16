الخارجية الصينية ترد على كلام بايدن عن "الديكتاتور" شي

ردت وزارة الخارجية الصينية بشكل حاد على تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن، جدد فيه وصف نظيره الصيني شي جين بينغ بالديكتاتور.

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وبعد أن صرح بايدن للصحفيين إثر محادثاته مع شي في كاليفورنيا أمس الأربعاء، بأنه لا يزال يعتبر الرئيس الصيني "ديكتاتورا"، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في بيان لها اليوم الخميس: "هذا الصريح خاطئ للغاية وغير مسؤول، والصين تعارض بحزم التلاعب السياسي".

وأشارت المتحدثة إلى أن هناك دائما "أشخاصا لديهم دوافع خفية" يحاولون التحريض على العلاقات الصينية الأمريكية وتقويضها، مؤكدة أن مثل هذه المساعي محكوم عليها بالفشل.

ووصف بايدن الزعيم الصيني بالديكتاتور لأول مرة في يونيو الماضي، بعد أقل من 24 ساعة من انتهاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بكين، والتي كانت واشنطن تعلق عليها آمالا كبيرة في تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.

المصدر: "نوفوستي"