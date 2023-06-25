بلينكن يرفض التراجع عن تصريحات بايدن بشأن الرئيس الصيني (فيديو)

لم يتراجع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن تصريحات الرئيس جو بايدن، التي وصف فيها الرئيس الصيني شي جين بينغ بالديكتاتور.

وقال بلينكن لشبكة CNN يوم الأحد، ردا على سؤال عما إذا كان يشارك بايدن موقفه من الرئيس الصيني: "عندما يتعلق الأمر بالصين، فمن الواضح تماما أننا سنقول ونفعل ما لا يحبونه، وسوف يفعلون ويقولون ما لا نحبه".

وذكرت شبكة "إن بي سي" يوم الأربعاء، نقلا عن مصادر، أن تصريحات البيت الأبيض بشأن شي جين بينغ فاجأت المسؤولين الأمريكيين بعد 24 ساعة فقط من "زيارة بلينكن لبكين التي بدا أنها تحرز تقدما في العلاقات المتوترة بين البلدين". وبحسب الشبكة، أشار مسؤولون أميركيون في محادثات خاصة مع ممثلين صينيين إلى أن كلمات بايدن لا تعني تغييرا في سياسة الإدارة الأمريكية.

ووصف بايدن في اجتماع لجمع التبرعات لحملته في كاليفورنيا يوم الثلاثاء، نظيره الصيني بأنه "ديكتاتور". في الوقت نفسه، قال الرئيس الأمريكي يوم الاثنين، في معرض تعليقه على زيارة بلينكن لبكين في الفترة من 18 إلى 19 يونيو، إن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين "تسير على المسار الصحيح".

ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، كلمات بايدن عن شي جين بينغ، بأنها مظهر من مظاهر عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة الأمريكية.

المصدر: تاس