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وسائل إعلام: تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الإندونيسية

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وسائل إعلام: تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الإندونيسية
Globallookpress Michael DebetsZUMAPRESS.com
صورة أرشيفية
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أفادت بوابة Detik الإندونيسية بأن طائرة تابعة للقوات الجوية الإندونيسية تحطمت بالقرب من باسوروان على سفح جبل برومو بمقاطعة جاوا الشرقية في إندونيسيا.

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وأكد رئيس مركز البيانات والمعالجة التابع للقوات الجوية الإندونيسية تلك المعلومات، دون إعلان عن الجدول الزمني لتحطم الطائرة، بما في ذلك ما إذا كان هناك أي شخص قد توفي نتيجة للحادث. وقد أظهرت لقطات فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي لسكان باسوروان أن الطائرة تحمل رقم الذيل TT-3103.

المصدر: نوفوستي

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