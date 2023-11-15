قطر: ندين جريمة الحرب التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مجمع الشفاء الطبي

أدانت وزارة الخارجية القطرية اليوم الأربعاء اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، مشيرة إلى أن هذا جريمة حرب وتعد سافر على القوانين والاتفاقيات الدولية.

وقالت الوزارة في بيان: " تدين دولة قطر بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في غزة ما أدى لاستشهاد عدد من المرضى من بينهم أطفال".

وأضاف البيان: "تعتبر (دولة قطر) هذا الاقتحام جريمة حرب وتعديا سافرا على القوانين والاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، وامتدادا لنهج الاحتلال في استهداف المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان في قطاع غزة".

وتابع بيان الوزارة: "تطالب وزارة الخارجية، بتحقيق دولي وعاجل يتضمن إرسال محققين أميين مستقلين لتقصي الحقائق في استهداف المستشفيات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما تطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل لمحاسبة إسرائيل وردعها عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين وتوفير الحماية اللازمة لآلاف النازحين الذين يحتمون بالمجمع بجانب المرضى والجرحى والطواقم الطبية".

وحذرت الخارجية القطرية من أن "صمت المجتمع الدولي إزاء الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سوف يشجع إسرائيل على المضي في ارتكاب المزيد من الفظائع، مما يهدد بتوسع دائرة الغضب والعنف، ويقود إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة، كما يؤدي إلى تلاشي الثقة بالمجتمع الدولي ومنظماته".

واختتم البيان: "تجدد وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

ويأتي بيان وزارة الخارجية القطرية، بعد اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، ساحات مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، تحت غطاء ناري كثيف وقصف عنيف في محيط المجمع، والتحقيق مع الكوادر الطبية فيه واعتقال مهندسين من الطواقم الفنية فيه.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا خانقا على مجمع الشفاء الطبي منذ أكثر من 5 أيام، ويمنع الدخول والخروج منه، وبحسب مصادر صحفية في المستشفى، كانت المسيرات والقناصة الإسرائيلية تطلق النار على أي هدف متحرك في ساحات المجمع.

المصدر: RT