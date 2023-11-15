تعرضت لحادثة في طريقها إلى القطاع.. المديرة التنفيذية لليونيسيف تصرخ: أوقفوا هذا الرعب في غزة

أعلن المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن المديرة التنفيذية للمنظمة كاثرين راسل، أصيبت بحادث سير في مصر الثلاثاء في طريقها لغزة.

وقال مدير الإعلام في اليونيسيف، كوتريس كوبر، يوم الأربعاء أنه "في أثناء التوجه إلى رفح، نعتقد أن السيارة حاولت تجنب حفرة كبيرة، ما أدى إلى سقوطها في خندق وانقلابها على جانبها"، مضيفا أن "راسل أصيبت بكدمات قوية، وهي تعاني من أثار الحادث، لكن إصاباتها ليست بليغة".

وقال الأطباء أن راسل بحاجة لمزيد من الرعاية، ما اضطرها لتأجيل بقية زيارتها للمنطقة وتشمل إسرائيل.

لكن راسل قررت استكمال زيارتها إلى قطاع غزة رغم الحادث، حيث نددت الأربعاء، بالمشاهد المفجعة التي رأتها في قطاع غزة، وطالبت بالوقف الفوري لهذا الرعب.

وقالت راسل، التي زارت جنوب القطاع إن:"ما شاهدته وسمعته كان مفجعا، لقد تحملوا القصف والخسارة والنزوح داخل القطاع، لا يوجد مكان آمن يلجأ إليه أطفال غزة المليون، مضيفة أطراف النزاع وحدهم هم الذين يمكنهم إيقاف هذا الرعب.

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وأعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع بلغ 11500 قتيلا.

وقال وزير الصحة المصري خالد عبدالغفار اليوم الاربعاء إن هناك طفل يفقد حياته كل 10 دقائق في غزة.

ويوجد في مستشفى الشفاء الذي اقتحمته قوات الجيش الإسرائيلية فجر الأربعاء 36 رضيعا يخضعون للرعاية في غرف الخداج وسط مناشدات لتدخل دولي بهدف انقاذ حياتهم.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الإثنين الماضي، وفاة 6 أطفال خدج و9 في قسم العناية المكثفة" بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء.

المصدر: RT+رويترز+ موقع يونيسيف