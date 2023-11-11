إسرائيل تطالب القادة العرب بالتحرك الفوري لتحرير 200 مختطف لدى "حماس"

طالب المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير غندلمان القادة العرب، بالتحرك الفوري لتحرير 200 مختطف لدى "حماس".

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وكتب غندلمان على منصة "X": "نطالب قادة جميع الدول العربية بالتحرك من أجل الإفراج الفوري عن أكثر من 200 مختطف ومفقود، تحتجزهم "حماس" و"داعش"... الأطفال والفتيات والفتيان والنساء والرجال وكبار السن".

1/ We call upon the leaders of all the Arab countries to act for the immediate release of more than 200 abducted and missing people, who are being held by Hamas-ISIS - babies, girls, boys, women, men and elderly people.



They are Muslims, Jews and members of other religions. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 11, 2023

وأضاف: "عليكم إدانة المجازر التي ارتكبتها حركة "حماس" و"داعش" والحرب على إسرائيل. تصرفات "حماس" و"داعش" تتعارض مع أحكام الإسلام".

وتابع: "داعش" أخذ أهالي غزة رهائن ويستخدمهم دروعا بشرية، في حين أن قادته يختبؤون في أعماق الأرض وراعيهم الإيراني ضيف عليكم".

وقال: "إسرائيل تقوم بتحرير سكان غزة من حكم القمع الإرهابي، والعالم العربي من "حماس" و"داعش"، وندعو قادة الدول العربية إلى التنسيق معنا حول تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة".

المصدر: RT