إسرائيل تطالب القادة العرب بالتحرك الفوري لتحرير 200 مختطف لدى "حماس"
طالب المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير غندلمان القادة العرب، بالتحرك الفوري لتحرير 200 مختطف لدى "حماس".
وكتب غندلمان على منصة "X": "نطالب قادة جميع الدول العربية بالتحرك من أجل الإفراج الفوري عن أكثر من 200 مختطف ومفقود، تحتجزهم "حماس" و"داعش"... الأطفال والفتيات والفتيان والنساء والرجال وكبار السن".
1/ We call upon the leaders of all the Arab countries to act for the immediate release of more than 200 abducted and missing people, who are being held by Hamas-ISIS - babies, girls, boys, women, men and elderly people.— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 11, 2023
They are Muslims, Jews and members of other religions.
وأضاف: "عليكم إدانة المجازر التي ارتكبتها حركة "حماس" و"داعش" والحرب على إسرائيل. تصرفات "حماس" و"داعش" تتعارض مع أحكام الإسلام".
وتابع: "داعش" أخذ أهالي غزة رهائن ويستخدمهم دروعا بشرية، في حين أن قادته يختبؤون في أعماق الأرض وراعيهم الإيراني ضيف عليكم".
وقال: "إسرائيل تقوم بتحرير سكان غزة من حكم القمع الإرهابي، والعالم العربي من "حماس" و"داعش"، وندعو قادة الدول العربية إلى التنسيق معنا حول تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة".
المصدر: RT