 
مباشر
عاجل
"كتائب القسام" تعلن إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من غزة.. وصافرات الإنذار تدوي في معظم مناطق النقب

إسرائيل تطالب القادة العرب بالتحرك الفوري لتحرير 200 مختطف لدى "حماس"

أخبار العالم

إسرائيل تطالب القادة العرب بالتحرك الفوري لتحرير 200 مختطف لدى
Gettyimages.ru
المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير غندلمان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wef2

طالب المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير غندلمان القادة العرب، بالتحرك الفوري لتحرير 200 مختطف لدى "حماس".

إقرأ المزيد
"حماس" توجه رسالة لزعماء وقادة الأمتين العربية والإسلامية المجتمعين في الرياض

وكتب غندلمان على منصة "X": "نطالب قادة جميع الدول العربية بالتحرك من أجل الإفراج الفوري عن أكثر من 200 مختطف ومفقود، تحتجزهم "حماس" و"داعش"... الأطفال والفتيات والفتيان والنساء والرجال وكبار السن".

وأضاف: "عليكم إدانة المجازر التي ارتكبتها حركة "حماس" و"داعش" والحرب على إسرائيل. تصرفات "حماس" و"داعش" تتعارض مع أحكام الإسلام".

وتابع: "داعش" أخذ أهالي غزة رهائن ويستخدمهم دروعا بشرية، في حين أن قادته يختبؤون في أعماق الأرض وراعيهم الإيراني ضيف عليكم".

وقال: "إسرائيل تقوم بتحرير سكان غزة من حكم القمع الإرهابي، والعالم العربي من "حماس" و"داعش"، وندعو قادة الدول العربية إلى التنسيق معنا حول تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة".

المصدر: RT

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا