"سي إن إن": بايدن سيوافق على قانون تمويل حكومي لا يشمل مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

ذكرت "سي إن إن" أن الرئيس جو بادين أبدى استعداده للتوقيع على مشروع قانون التمويل الحكومي الذي تبناه مجلس النواب إن أقره مجلس الشيوخ، رغم أنه لا يشمل مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل.

وأضافت الشبكة نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض لم تذكر اسمه، أن بايدن سيوقع على قرار التمويل الحكومي الجديد، رغم عدم احتوائه على أية بنود تنص على تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا أو لإسرائيل.

وأضاف المسؤول في حديثة للشبكة: "إذا وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون، فسيوقع الرئيس على القرار".

وصادق مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء على تشريع مؤقت سيسمح بتفادي الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة خلال فترة الأعياد.

وتم إقرار التشريع حول استمرار تمويل أنشطة الحكومة لفترة قصيرة بـ 336 صوتا مقابل 95 صوتا ضد التشريع.

ويمدد التشريع تمويل بعض الوكالات الحكومية والبرامج حتى 19 يناير المقبل، ومعظم الأجهزة والبرامج الأخرى حتى 2 فبراير 2024.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على التشريع بعد المصادقة عليه في مجلس النواب، علما بأن تمويل الحكومة كان سينتهي يوم الجمعة القادم، حسب تشريعات الميزانية القائمة.

المصدر: نوفوستي