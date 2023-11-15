مجلس النواب الأمريكي يصادق على تشريع يسمح بتفادي الإغلاق الحكومي

صادق مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء على تشريع مؤقت سيسمح بتفادي الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة خلال فترة الأعياد.

وتم إقرار التشريع حول استمرار تمويل أنشطة الحكومة لفترة قصيرة بـ 336 صوتا مقابل 95 صوتا ضد التشريع.

ويمدد التشريع تمويل بعض الوكالات الحكومية والبرامج حتى 19 يناير المقبل، ومعظم الأجهزة والبرامج الأخرى حتى 2 فبراير 2024.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على التشريع بعد المصادقة عليه في مجلس النواب، علما بأن تمويل الحكومة كان سينتهي يوم الجمعة القادم، حسب تشريعات الميزانية القائمة.

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وأكد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أن المجلس سيسعى للمصادقة على التشريع بأسرع ما يمكن، حيث يرغب الحزبان الديمقراطي والجمهوري تفادي إغلاق الحكومة قبل عيد الشكر، الذي يحتفل به الأمريكيون الأسبوع القادم.

وجدير بالذكر أن النواب المحسوبين على التيار المحافظ ضمن الحزب الجمهوري عارضوا التشريع، حيث يواصلون إصرارهم على تقليص بعض النفقات.

وفي ظل الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين، لا يزال قانون الميزانية الأساسي بدون موافقة، واضطر المشرعون لإقرار تشريعات مؤقتة لتفادي الإغلاق الحكومي واستمرار تمويل عمل أجهزة الدولة بمثابة حل وسط لفترة قصيرة.

وتعهد الرئيس الجديد لمجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، بالعودة إلى العملية الطبيعية في ما يخص إقرار الميزانية، مستبعدا المزيد من التشريعات المؤقتة من هذا القبيل.

المصدر: وكالات