عقيلة الرئيس الإيراني جميلة علم الهدى في مقابلة خاصة مع RT (صور)

قالت عقيلة الرئيس الإيراني جميلة علم الهدى في مقابلة خاصة أجرتها معها RT، إن مساعدة غزة "تتطلب استخدام كامل الإمكانيات ولكن يجب أن ترافقها إجراءات عملية".

وأضافت ردا على سؤال حول كيف يمكن المساعدة أو مواجهة ما يحدث في غزة: "أنا اتفق مع استخدام كامل الإمكانيات ولكن عادة يجب أن ترافق هذه الإمكانيات والفعاليات بإجراءات عملية. وهذا ما أكد عليه الرئيس الإيراني في قمة الرياض بأن تكون الأعين مصوبة نحو الساحة ولا يمكن غض النظر عن الساحة وأخذ القرارات بعيدا عنها، لذلك يجب النظر إلى ما يحدث في الساحة وفقا لذلك نقوم بإجراءات عملية. آمل أن يكون لهذه القمة تأثير عملي ولكنني لست متفائلة".

ولفتت عقيلة الرئيس الإيراني تعقيبا على سؤال كيف يمكن توقع ما ستؤول إليه الأمور في غزة وماهية دور المرأة الفلسطينية في هذه الأحداث، قائلة: "تم توقع الأوضاع من قبل المرشد الإيراني بأن أمريكا لن تنجح وبالطبع إسرائيل لن تنتصر وحرب غزة ليست حربا يمكنهم إنهاؤها لصالحهم. أطالب جميع النساء في كل العالم بأن ينظرن إلى ما يحصل في الساحة وإلى نساء غزة وما يفعلن، لأن النساء هن المنتصرات.. الانتصار نوعان إما نصر غير واضح، وإما فتح مبين كما جاء في الآية القرآنية إذا "جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا".. بالنظر إلى هذه الآية نرى أن غزة منتصرة وحتما سينتصرون وخاصة النساء لأن كان لهم دورا كبير".

المقابلة كاملة مع عقيلة الرئيس الإيراني جميلة علم الهدى سيتم بثها لاحقا على شاشة قناة "RT العربية".

المصدر: RT