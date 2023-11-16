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نيوزميكر

عقيلة الرئيس الإيراني.. انتصار غزة أمر حتمي

أخبار العالم

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ضيفة حلقة "نيوزميكر" عقيلة الرئيس الإيراني جميلة علم الهدى.

أبرز تصريحات عقيلة الرئيس الايراني لـRT:

-   أمر مؤسف للغاية والأشد مرارة مما يحدث حالیا في فلسطين هو الصمت الذي يعم العالم إزاء هذه القضیة

-  أمريكا لديها ماکینة إعلامية كبيرة، وتظهر كل من اختلف معها بشكل معاکس

-   المجتمع الدولي الیوم متأثر من الولایات المتحدة الأمريكية

-   المنظمات الدولية تتبع أمريكا والحقيقة أنها أصبحت غير فاعلة ولم يعد لها أي صوت مؤثر

-   الناس الیوم الذين خرجوا للمظاهرات في شوارع تكساس ولندن وفي كل الدول الإسلامية يهتفون لغزة ويقولون ما يريدون بأعلى الأصوات

-    علی الدول أن تفهم ما تریده شعوبها.. وعلى الحكومومات أن تلزم نفسها بالاستماع فقط إليهم ومطالبهم وهکذا سيتم حل المشكلة

-   المثير للاهتمام في قضیة غزة أن دور الإعلام أصبح مهما وریادیا، والأدوات هي نفسها تماما التي تستخدمها أمريكا للتضليل وهنا جاءت بالعکس وتحاول إبقاء الناس على اطلاع

-   لن تنجح أمريكا أبداً، ولن تنتصر إسرائيل بالتأكيد. هذه الحرب في غزة ليست حرباً عادیة

-  هزيمة إسرائيل هذه لا يمكن ردها والحيلولة دونها، ففشلهم حتمي في هذه الحرب

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