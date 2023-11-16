عقيلة الرئيس الإيراني.. انتصار غزة أمر حتمي
ضيفة حلقة "نيوزميكر" عقيلة الرئيس الإيراني جميلة علم الهدى.
أبرز تصريحات عقيلة الرئيس الايراني لـRT:
- أمر مؤسف للغاية والأشد مرارة مما يحدث حالیا في فلسطين هو الصمت الذي يعم العالم إزاء هذه القضیة
- أمريكا لديها ماکینة إعلامية كبيرة، وتظهر كل من اختلف معها بشكل معاکس
- المجتمع الدولي الیوم متأثر من الولایات المتحدة الأمريكية
- المنظمات الدولية تتبع أمريكا والحقيقة أنها أصبحت غير فاعلة ولم يعد لها أي صوت مؤثر
- الناس الیوم الذين خرجوا للمظاهرات في شوارع تكساس ولندن وفي كل الدول الإسلامية يهتفون لغزة ويقولون ما يريدون بأعلى الأصوات
- علی الدول أن تفهم ما تریده شعوبها.. وعلى الحكومومات أن تلزم نفسها بالاستماع فقط إليهم ومطالبهم وهکذا سيتم حل المشكلة
- المثير للاهتمام في قضیة غزة أن دور الإعلام أصبح مهما وریادیا، والأدوات هي نفسها تماما التي تستخدمها أمريكا للتضليل وهنا جاءت بالعکس وتحاول إبقاء الناس على اطلاع
- لن تنجح أمريكا أبداً، ولن تنتصر إسرائيل بالتأكيد. هذه الحرب في غزة ليست حرباً عادیة
- هزيمة إسرائيل هذه لا يمكن ردها والحيلولة دونها، ففشلهم حتمي في هذه الحرب