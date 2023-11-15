كازاخستان تعلن إجلاء الدفعة الأولى من مواطنيها عن قطاع غزة (صور)

أعلنت وزارة الخارجية في كازاخستان إجلاء 92 مواطنا كازاخيا وأفراد عائلاتهم عن قطاع غزة عبر معبر رفح وتوجههم إلى القاهرة، قبل نقلهم إلى كازاخستان.

وجاء في بيان الخارجية الكازاخية: "تمت اليوم المرحلة الأولى من عملية إجلاء المواطنين عن قطاع غزة، حيث تم إجلاء 92 مواطنا كازاخيا وعوائلهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح".

وأكد البيان أن الدبلوماسيين الكازاخستانيين الموجودين في الموقع قدموا كل المساعدة اللازمة لمواطنيهم.

وبعد كل الإجراءات على الحدود، غادرت المجموعة إلى القاهرة.

وأكدت الخارجية أن عملية إجلاء المواطنين من قطاع غزة تتم على مراحل، وسيواصل الدبلوماسيون العمل مع السلطات المختصة في إسرائيل ومصر والسلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمات الدولية الأخرى لإجلاء المواطنين المتبقين من القطاع.

المصدر: vlast.kz، سبوتنيك كازاخستان