"طيران الإمارات" تؤجل شراء طائرات "إيرباص" بسبب مخاوف بشأن المحركات

قالت شركة "طيران الإمارات"، اليوم الثلاثاء، إنها ستؤجل عملية شراء ضخمة لطائرات (إيرباص إيه 350) بسبب مخاوف من سلامة محركاتها وهي من طراز (رولز رويس).

وتعد هذه ضربة كبيرة للشركة الأوروبية التي كانت تأمل في إتمام عملية البيع خلال معرض دبي للطيران المقام الأسبوع الحالي، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وجاءت تصريحات تيم كلارك، رئيس "طيران الإمارات"، للصحفيين خلال المعرض بعد يوم من إعلان شركته شراء طائرات بقيمة 52 مليار دولار من شركة (بوينغ)، منافسة إيرباص، في حين اشترت شركة الطيران الشقيقة لها (فلاي دبي) طائرات أخرى من بوينغ مقابل 11 مليار دولار.

ولم تبرم إيرباص أي صفقة كبيرة خلال المعرض الذي يأتي فيما تعافت شركات الطيران العالمية مثل طيران الإمارات من عمليات الإغلاق التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، وذلك مع زيادة الطلب العالمي على السفر.

وفي تصريحاته للصحفيين في مدرج مطار آل مكتوم الدولي، أثار كلارك المخاوف بشأن الصيانة المطلوبة لمحركات رولز رويس في طائرات (إيرباص إيه 350).

وقال: "إذا كان المحرك يقوم بواجبه، فسيدخل من جديد في عملية تقييم لخطة أسطولنا"، ولم ترد إيرباص ورولز رويس على مكالمات الأسوشيتد برس بشأن طلب التعليق.

وتعتبر شركة "طيران الإمارات" شركة عملاقة فيما يتعلق بالسفر بين دول الشرق والغرب انطلاقا من مطار دبي الدولي، وهو أكثر مطارات العالم ازدحاما.

المصدر: AP