طائرة إيرباص A380 عملاقة تعمل بـ"زيت الطهي" تكمل رحلة 3 ساعات لأول مرة!

أكملت أكبر طائرة ركاب في العالم رحلة مدتها ثلاث ساعات، مدعومة بزيت الطهي لأول مرة.

وأقلع نموذج تجريبي لطائرة إيرباص A380 "عملاقة''، كانت مليئة بـ 27 طنا من وقود الطيران المستدام (SAF)، من مطار بلاغناك في تولوز وهبطت في نيس يوم الجمعة الماضي.

وأصبحت هذه أول رحلة على الإطلاق لطائرة A380 يتم تشغيلها بنسبة 100% بواسطة SAF، والمرة الثالثة التي تكمل فيها طائرة إيرباص هذا الإنجاز خلال العام الماضي.

وتعهدت صناعة الطيران بتحقيق انبعاثات كربونية صافية صفرية بحلول عام 2050، بينما حددت حكومة المملكة المتحدة هدفا للطائرات باستخدام 10% من SAF بحلول عام 2030.

ويمكن تصنيع الوقود، الذي يخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 80%، من نفايات الزيوت والدهون والنفايات الخضراء والمحاصيل غير الغذائية. ويمكن أيضا إنتاجه صناعيا في عملية تلتقط الكربون من الهواء.

ويمكن للمحركات النفاثة الجديدة أن تستهلك ما يصل إلى 50% من وقود الطائرات الأخضر، لكن رولز رويس قالت إن محركاتها من طراز "ترينت" يمكن أن تعمل بنسبة 100% بالوقود المستدام بحلول عام 2023.

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وأقلعت طائرة الاختبار من طراز إيرباص A380 ذات الطابقين MSN 1 في الساعة 07:43 (بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة، 25 مارس، حيث قامت بتشغيل محرك رولز رويس"ترينت" 900 على SAF بنسبة 100%.

وصنع هذا في نورماندي بواسطة TotalEnergies، ويتألف من استرات معالجة مائية وأحماض دهنية (HEFA)، خالية من المواد العطرية والكبريت.

وكانت الطائرة ثالث نوع من طائرات إيرباص تطير باستخدام SAF بنسبة 100% على مدار 12 شهرا؛ الأولى كانت طائرة إيرباص A350 في مارس 2021، تلتها طائرة A319neo أحادية الممر في أكتوبر 2021.

ويقدر اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، هيئة صناعة الطيران، أن SAF يمكن أن توفر 65% من خفض الانبعاثات التي يحتاجها القطاع للوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050.

ومع ذلك، فإن وقود الطائرات الأخضر أغلى بخمس مرات من وقود الطائرات التقليدي، ويمثل واحد في المائة من وقود الطائرات المستخدم على مستوى العالم.

وقد تعني التكلفة أسعار تذاكر طيران أعلى ما لم تقدم الحكومة دعما ماليا، مثل الإعانات المماثلة لتلك المستخدمة لبدء قطاع الرياح البحرية، وهو مخطط ضمان قرض لضمان الإقراض المستخدم لتمويل إنتاج وقود الطائرات الأخضر، باستخدام الإيرادات من الركاب الجويين واجب أو مخطط تداول الانبعاثات.

وقالت إيرباص إن جميع طائراتها معتمدة حاليا للطيران بمزيج يصل إلى 50% من SAF ممزوج بالكيروسين.

وأضافت إيرباص في بيان: "تظل زيادة استخدام SAF طريقا رئيسيا لتحقيق طموح الصناعة لانبعاثات الكربون الصافية بحلول عام 2050".

المصدر: ديلي ميل