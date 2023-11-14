تحديث مستمر.. "القسام" تعلن قتل 9 جنود إسرائيليين وسط معارك شرسة على جميع محاور قطاع غزة

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري المسلح لحركة "حماس"، استمرار الاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي على عدة محاور، مؤكدة قتل وإصابة عدد من الجنود من مسافة صفر وتدمير عدة آليات.

04:11- كتائب القسام تعلن استهداف آلية صهيونيةً (عش المدفع) غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين105".

05:01- أعلنت "القسام" أن: "مجاهدوها أجهزوا على 7 جنود صهاينة من مسافة صفر في محور شمال مدينة غزة ويهاجمون ناقلة جند ودبابة صهيونيتين في المكان ذاته بقذائف (الياسين 105) واشتعال النيران فيهما".

05:04- كتائب القسام تعلن قصف قاعدة رعيم الجوية الإسرائيلية برشقة صاروخية.

05:21- كتائب القسام تعلن استهداف "دبابة وجرافة صهيونيين شمال غرب مدينة غزة بقذيفتي (تاندوم) و (الياسين105)".

05:27- كتائب القسام تعلن استهداف "3 آليات صهيونية بقذائف (الياسين105) غرب غزة".

وسبق أن أعلنت "القسام" اليوم، عن قتل جنديين في بيت حانون، وقالت في بيان: "مجاهدو القسام يجهزون على جنديين صهيونيين من مسافة صفر ويصيبون 3 آخرين في اشتباك مع القوات المتوغلة في بيت حانون".

وأكدت "القسام"، أنها استهدفت دبابة وجرافة شمال غرب مدينة غزة بقذيفتي "تاندوم"و "الياسين105".

المصدر: RT