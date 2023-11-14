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تحديث مستمر.. "القسام" تعلن قتل 9 جنود إسرائيليين وسط معارك شرسة على جميع محاور قطاع غزة

أخبار العالم

تحديث مستمر..
Gettyimages.ru
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أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري المسلح لحركة "حماس"، استمرار الاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي على عدة محاور، مؤكدة قتل وإصابة عدد من الجنود من مسافة صفر وتدمير عدة آليات.

04:11- كتائب القسام تعلن استهداف آلية صهيونيةً (عش المدفع) غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين105".

05:01- أعلنت "القسام" أن: "مجاهدوها أجهزوا على 7 جنود صهاينة من مسافة صفر في محور شمال مدينة غزة ويهاجمون ناقلة جند ودبابة صهيونيتين في المكان ذاته بقذائف (الياسين 105) واشتعال النيران فيهما".

05:04- كتائب القسام تعلن قصف قاعدة رعيم الجوية الإسرائيلية برشقة صاروخية.

05:21- كتائب القسام تعلن استهداف "دبابة وجرافة صهيونيين شمال غرب مدينة غزة بقذيفتي (تاندوم) و (الياسين105)".

05:27- كتائب القسام تعلن استهداف "3 آليات صهيونية بقذائف (الياسين105) غرب غزة".

وسبق أن أعلنت "القسام" اليوم، عن قتل جنديين في بيت حانون، وقالت في بيان: "مجاهدو القسام يجهزون على جنديين صهيونيين من مسافة صفر ويصيبون 3 آخرين في اشتباك مع القوات المتوغلة في بيت حانون".

وأكدت "القسام"، أنها استهدفت دبابة وجرافة  شمال غرب مدينة غزة بقذيفتي "تاندوم"و "الياسين105".

المصدر: RT

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