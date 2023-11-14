بركان يشق الأرض تحت مدينة أيسلندية والسكان يخلونها على عجل (فيديو)

تواجه مدينة غريندافيك الأيسلندية الساحلية، الواقعة قرب العاصمة ريكيافيك، خطر الدمار الشامل بسبب بركان عنيف من المتوقع أن يثور قريبا.

وتم إخلاء المدينة التي يقطنها نحو 4000 نسمة، نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن تسببت حركة الصهارة تحت القشرة الأرضية في مئات الزلازل، ما قد يكون مقدمة لثوران بركاني.

Islande 🇮🇸 :Une vidéo montre une fissure importante dégageant de la vapeur dans le centre de la ville de #Grindavikpic.twitter.com/O9fGnagREK — LesNews (@LesNews) November 13, 2023

وقال رئيس الحماية المدنية وإدارة الطوارئ في أيسلندا فيدير رينيسون: "نحن قلقون للغاية بشأن جميع المنازل والبنى التحتية في المنطقة"، مضيفا: "الصهارة الآن على عمق ضحل للغاية، لذلك نتوقع ثورانا في غضون ساعات قليلة على أقرب تقدير، ولكن على الأقل في غضون بضعة أيام".

🚨🇮🇸🌋 FLASH | Une fissure de 15 km s'est ouverte à Grindavik, en #Islande. Les 4 000 habitants ont été évacués d'urgence en raison d'un risque majeur d'éruption volcanique.pic.twitter.com/x2EVGIxiPy — Cerfia (@CerfiaFR) November 13, 2023

وتقع غريندافيك على بعد حوالي 40 كيلومترا جنوب غربي العاصمة، وهي قريبة من محطة سفارتسينجي للطاقة الحرارية الأرضية، وتعد المورد الرئيسي للكهرباء والمياه لثلاثين ألف شخص من سكان شبه جزيرة ريكيانيس.

كما تقع بالقرب من منتجع بلو لاغون الحراري الأرضي، وهو مقصد سياحي شهير جرى إغلاقه مؤقتا كإجراء احترازي.

🇮🇸🌋FLASH - Une partie du sol s'est soudainement fissurée, laissant émaner de la vapeur dans le centre-ville de Grindavík, en Islande. (témoins) pic.twitter.com/ITQ5iPCY8K — AlertesInfos (@AlertesInfos) November 13, 2023

ورفعت السلطات أيضا حالة تأهب الطيران إلى اللون البرتقالي، مما يشير إلى زيادة خطر حدوث ثوران بركاني. وتشكل الانفجارات البركانية خطرا جسيما على الطيران لأنها يمكن أن تنفث رمادا شديد الكشط في الغلاف الجوي، حيث يمكن أن يتسبب بتعطل المحركات النفاثة، وإتلاف أنظمة التحكم في الطيران وتقليل الرؤية.

Certains habitants de la ville islandaise de Grindavik, abritant quelque 4000 personnes, ont été autorisés par les autorités à rassembler leurs effets personnels afin de fuir leur domicile avant l'éruption du volcan Fagradalsfjall, prévue dans les jours ou heures à venir. pic.twitter.com/irGmiFCm8t — Le Figaro (@Le_Figaro) November 13, 2023

في يوليو، حدث ثوران بركاني في شبه جزيرة ريكيانيس، عندما انفتح شق بين جبال فاجرادالسفيال وكيلير. وهذه المرة الثالثة خلال 3 سنوات يثور فيها بركان فاجرادالسفيال.

المصدر: CBC