مراسلنا:عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من غزة

أفاد مراسلنا باستهداف الطيران الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة مع التركيز على مدينة خان يونس ومخيم جباليا، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.

وأكد مراسلنا وصول 10 قتلى إلى مستشفى ناصر الطبي، جراء الاستهدافات الأخيرة لمنطقة السطر شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأشار مراسلنا إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في عدة محاور منها بيت حانون ومحيط مجمع الشفاء وحيي النصر والشيخ رضوان ومحيط السرايا وملعب اليرموك.

يتبع..