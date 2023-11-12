 
مباشر

الدفاع الروسية: "التحالف" الأمريكي في سوريا ينتهك قواعد منع الاشتباك فوق التنف

أخبار العالم

الدفاع الروسية:
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wenq

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا فاديم كوليت تسجيل حالتي خرق من قبل قوات "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن في سوريا لقواعد منع التصادم الموقعة بتاريخ 9 ديسمبر عام 2019.

وأشار كوليت في مؤتمر صحفي إلى أن مقاتلات حربية وطائرة بدون طيار متعددة الأغراض من طراز   MQ-1C  تابعة لقوات التحالف الموالي لأمريكا، خرقت الأجواء السورية في منطقة التنف 5 مرات خلال يوم واحد.

إقرأ المزيد
الدفاع الروسية:
الدفاع الروسية: "التحالف" في سوريا انتهك بروتوكولات منع التصادم 362 مرة في سبتمبر

وقال مضيفا إن المخالفة: "كانت من قبل طائرتين مقاتلتين من طراز إف- 15 وزوج من مقاتلات رافال، وطائرة بدون طيار متعددة المهام من طراز MQ-1C تعود للتحالف.

وبحسب قوله، سجّل التحالف خلال الـ24 ساعة الماضية حالتي انتهاك لبروتوكولات عدم التصادم الموقعة في 9 ديسمبر 2019، وهي تتعلق بتحليق طائرات بدون طيار لم يتم التنسيق في شأنه مع الجانب الروسي.

وأكد كوليت أن التحالف يواصل بمثل هذه الإجراءات خلق شروط مسبقة خطيرة لوقوع حوادث الطيران. كما أن هذا يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في الأجواء السورية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا