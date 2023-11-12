الدفاع الروسية: "التحالف" الأمريكي في سوريا ينتهك قواعد منع الاشتباك فوق التنف

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا فاديم كوليت تسجيل حالتي خرق من قبل قوات "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن في سوريا لقواعد منع التصادم الموقعة بتاريخ 9 ديسمبر عام 2019.

وأشار كوليت في مؤتمر صحفي إلى أن مقاتلات حربية وطائرة بدون طيار متعددة الأغراض من طراز MQ-1C تابعة لقوات التحالف الموالي لأمريكا، خرقت الأجواء السورية في منطقة التنف 5 مرات خلال يوم واحد.

إقرأ المزيد

وقال مضيفا إن المخالفة: "كانت من قبل طائرتين مقاتلتين من طراز إف- 15 وزوج من مقاتلات رافال، وطائرة بدون طيار متعددة المهام من طراز MQ-1C تعود للتحالف.

وبحسب قوله، سجّل التحالف خلال الـ24 ساعة الماضية حالتي انتهاك لبروتوكولات عدم التصادم الموقعة في 9 ديسمبر 2019، وهي تتعلق بتحليق طائرات بدون طيار لم يتم التنسيق في شأنه مع الجانب الروسي.

وأكد كوليت أن التحالف يواصل بمثل هذه الإجراءات خلق شروط مسبقة خطيرة لوقوع حوادث الطيران. كما أن هذا يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في الأجواء السورية.

المصدر: RT