الدفاع الروسية: "التحالف" في سوريا انتهك بروتوكولات منع التصادم 362 مرة في سبتمبر

أكد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا فاديم كوليت أن ما يسمى بـ"التحالف الدولي" بقيادة واشنطن، في سوريا، أقدم على انتهاك بروتوكولات منع التصادم 362 مرة خلال سبتمبر الماضي.

وكشف فاديم كوليت في مؤتمر صحفي أن طيران ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة، يواصل خلق أوضاع خطيرة في الأجواء السورية، وذلك في التحليق وانتهاك بروتوكولات عدم التصادم وانتهاك المجال الجوي السوري.

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وقال إن "التحالف" سجّل في سبتمبر الماضي، 362 حالة انتهاك لـ"بروتوكولات عدم التصادم" التي تم التوقيع عليها في 9 ديسمبر 2019، وتتعلق بتحليق الطائرات بدون طيار ولم يتم التنسيق بخصوصها مع الجانب الروسي.

وأردف كوليت أنه تم تسجيل 13 خرقا في منطقة التنف خلال الـ24 ساعة الماضية، لـ4 أزواج من مقاتلات "إف 16"، وزوج من مقاتلات "رافال" وزوج من مقاتلات "تايفون" وطائرة بدون طيار متعددة المهام من طراز MQ-1C.

وفي سياق آخر، سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 4 عمليات قصف في منطقة خفض التصعيد بإدلب من قبل تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا): في محافظة حلب – عملية قصف واحدة، في محافظة إدلب – ثلاث عمليات، وقد أدّى القصف إلى إصابة جنديين سوريين.

المصدر: الدفاع الروسية