الدفاع الروسية تكشف انتهاكات بالجملة لطيران "التحالف" في سوريا وأخطرها مع "سو-35"

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن مسيرة من طراز MQ-9 لقوات التحالف الأمريكي دنت بشكل خطير من طائرة سلاح الجو الروسي "سو-35" في الأجواء وتم اتخاذ إجراءات لمنع التصادم.

وذكر نائب رئيس مركز المصالحة فاديم كوليت أن الطيار الروسي اتخذ في الوقت المناسب الإجراءات اللازمة لمنع الاصطدام، في إشارة إلى أن مسيّرة للاستطلاع والهجوم اقتربت بشكل خطير من "سو-35" الروسية التي كانت بدورها تقوم بتنفيذ رحلة مجدولة على طول الحدود الشمالية لسوريا.

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وأضاف: "في 16 سبتمبر الساعة 11:05، على ارتفاع حوالي 6700 متر، حدث اقتراب خطير نفذته طائرة مسيرة تابعة للتحالف الأمريكي في سوريا من طراز MQ-9 وطائرة "سو-35" لسلاح الجو الروسي كانت في رحلة مجدوَلة على طول الحدود الشمالية لسوريا، وسارع الطيار الروسي، الذي أظهر احترافية عالية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التصادم".

وفي سياق متصل بالانتهاكات التي ترتكبها طائرات التحالف الأمريكي ومسيراته في الأجواء السورية، أفاد كوليت أيضا بتسجيل 14 حالة انتهاك لبروتوكولات منع التصادم خلال الـ 24 ساعة.

وذكر أن طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة انتهكت الأجواء السورية 5 مرات خلال يوم واحد.

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وأضاف كوليت: "في منطقة التنف تم تسجيل 5 خروقات في يوم واحد من قبل طائرتين من طراز إف- 35 وطائرتين من طراز إف -16 وطائرة بدون طيار متعددة المهام من طراز MQ-1C تابعة للتحالف".

وأوضح كوليت: "سجّل التحالف خلال يوم واحد فقط 14 حالة انتهاك لبروتوكولات عدم التصادم الموقعة في 9 ديسمبر 2019، تتعلق بتحليق طائرات بدون طيار لم يتم تنسيقه مع الجانب الروسي".

وشدّد كوليت على أنه "بمثل هذه التصرفات، يواصل التحالف خلق ظروف مسبقة خطيرة لحوادث الطيران، كما أنها تؤدّي إلى تفاقم الوضع في المجال الجوي السوري".

المصدر: RT