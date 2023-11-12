القوات الجوية الروسية تقصف أهدافا تابعة للجماعات المسلحة في محيط إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن القوات الجوية الروسية نفذت غارات في محافظة إدلب ضد أهداف للجماعات المسلحة غير الشرعية المشاركة في قصف مواقع القوات الحكومية السورية.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، فاديم كوليت، إن الغارات اسفرت عن تدمير الملاجئ ومعسكرات تدريب تابعة لجماعة "جبهة النصرة".

وأضاف أن 34 مسلحا قتلوا وأصيب أكثر من 60 آخرين.

وأشار كوليت إلى أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم في منطقة خفض التصعيد بإدلب تسجيل 7 هجمات على مواقع القوات الحكومية السورية من قبل مسلحي "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" في محافظتي حلب وإدلب.

المصدر: تاس