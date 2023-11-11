نتنياهو: ماكرون ارتكب خطأ فادحا وقمت بتوبيخ وزير التراث إلياهو

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي اليوم السبت، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ارتكب خطأ جسيما (بدعوته إسرائيل لوقف قتل النساء والأطفال).

وقال نتنياهو ردا على سؤال أحد الصحافيين حول مطالبة ماكرون لإسرائيل بوقف قتل المدنيين في قطاع غزة: "الرئيس الفرنسي ارتكب خطأ فادحا".

وفي سؤال آخر حول تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو الذي دعا فيه إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "الوزير إلياهو قال أشياء غير صحيحة ومنفصلة عن الواقع.. وبّخته، وأعتقد أنه لن يفعل ذلك مرة أخرى، وإلا فلن يكون في الحكومة".

ومساء أمس الجمعة، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن القصف الإسرائيلي بات يستهدف المدنيين من نساء وأطفال، وأن لا مشروعية له، داعيا إسرائيل إلى التوقف عن ذلك، وأشار إلى أن الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار هما السبيل الوحيد للخروج من الوضع الراهن في قطاع غزة.

ورد عليه نتنياهو حينها، بأن المسؤولية عن مصير سكان غزة تقع على عاتق "حماس" فقط، وليس إسرائيل.

وفي وقت سابق، وصف وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بأنه "أحد الخيارات" لتحقيق هدف القضاء على حركة "حماس".

وردا على هذا التصريح، أعلن مكتب نتنياهو، إيقاف وزير التراث عن حضور اجتماعات الحكومة إلى أجل غير مسمى، الأمر الذي أثار سخرية أعضاء الحكومة.

ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة، أودت بحياة أكثر من 11 ألف مواطن، وبحسب التقديرات كان 70% منهم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 27 ألف مواطن آخر.

وصعد الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية هجماته على القطاع، حيث استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي الذي يعتبر الأكبر في غزة، كما قصف بغارات عنيفة جدا محيط جميع المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية في محافظتي غزة وشمال غزة.

المصدر: RT