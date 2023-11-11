مسيرة حاشدة لدعم فلسطين في هلسنكي (فيديو)
انطلقت تظاهرة حاشدة في العاصمة الفنلندية هلسنكي، اليوم السبت، لدعم فلسطين والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.
وتظاهر نحو 3000 شخص في العاصمة الفنلندية مطالبين بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما ذكرت شرطة هلسنكي في بيان اليوم السبت.
Today in Helsinki, Finland 🇫🇮.— Hafid bensmail (@hafid_smail) November 11, 2023
From the river to the sea, Palestine will be free. 🇵🇸🇫🇮.#Finland#helsinki#FreeGaza#FreePalaestine#Palestinepic.twitter.com/uCw6VBQg1j
وحمل المشاركون في التظاهرة لافتات مكتوب عليها: "أوقفوا الإبادة الجماعية"، "أوقفوا إطلاق النار على الفور"، "أنقذوا الأرواح".
Finns were on the street of Helsinki for Palestine 🇵🇸. Video by @biremreoz#Finland#Palestine#Israelpic.twitter.com/jHA5n5jYHX— Mustafa Orhan (@xMUSTAFAORHANx) November 11, 2023
وأشار بيان الشرطة إلى أن "المظاهرة انتهت ومرت بسلام، ولم يكن هناك أكثر من 2500-3000 مشارك".
وأوضحت صحيفة "هلسنغين سانومات" أن المظاهرة نظمها ممثلون عن منظمات السلام والمكتب التمثيلي الفنلندي لمنظمة إيكاهد والجمعية الفلسطينية الفنلندية.
المصدر: تاس