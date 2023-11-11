مسيرة حاشدة لدعم فلسطين في هلسنكي (فيديو)

انطلقت تظاهرة حاشدة في العاصمة الفنلندية هلسنكي، اليوم السبت، لدعم فلسطين والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وتظاهر نحو 3000 شخص في العاصمة الفنلندية مطالبين بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما ذكرت شرطة هلسنكي في بيان اليوم السبت.

وحمل المشاركون في التظاهرة لافتات مكتوب عليها: "أوقفوا الإبادة الجماعية"، "أوقفوا إطلاق النار على الفور"، "أنقذوا الأرواح".

وأشار بيان الشرطة إلى أن "المظاهرة انتهت ومرت بسلام، ولم يكن هناك أكثر من 2500-3000 مشارك".

وأوضحت صحيفة "هلسنغين سانومات" أن المظاهرة نظمها ممثلون عن منظمات السلام والمكتب التمثيلي الفنلندي لمنظمة إيكاهد والجمعية الفلسطينية الفنلندية.

المصدر: تاس