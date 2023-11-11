الدفاع الأوكرانية تصبغ مخصصات الوقود لدى قواتها بالأحمر والأخضر للحد من سرقته وبيعه في سوق الفساد

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية نيتها صبغ الوقود المخصص للقوات المسلحة الأوكرانية كوسيلة لمكافحة إعادة البيع والخلط، وسيتم صبغ البنزين باللون الأخضر، حسبما ذكرت الوزارة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها: "ستتم إضافة الصبغة الحمراء إلى وقود الديزل من مخصصات القوات المسلحة لمكافحة إعادة بيعه أو خلطه، وسيتم صبغ البنزين باللون الأخضر".

وأضاف البيان: "ستلزم وزارة الدفاع كافة الموردين بوضع علامة على الوقود المخصص للقوات المسلحة الأوكرانية باللون الأحمر". مبينة أنه ستتم إضافة صبغة حمراء زاهية اللون إلى وقود الديزل.

وتجدر الإشارة إلى أنه أصبح من المُمكن بمساعدة تلك العلامات تحديد وتتبع الوقود المخصص للجيش الأوكراني حركة وتوزيعاً. حيث سيتم إدخال الصبغة الخضراء اللون إلى البنزين.

تجدر الإشارة إلى أن "الهيئة الوطنية الأوكرانية لمكافحة الفساد" أفادت، في وقت سابق، بالعثور على مبالغ مالية من دون قيود مسجلة تبلغ قيمتها 7 ملايين دولار بين رؤساء مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية.

وقد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 13 أكتوبر الماضي، ردا على سؤال مراسل RT حول تسرب الأسلحة من أوكرانيا، "إن مستوى الفساد في كييف مرتفع للغاية، وهناك الكثير ممن يريدون البيع".

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من جهته، كشف الضابط المتقاعد في حرس الحدود الأوكراني رسلان سيروفوي، أن المساعدات الأوروبية التي تصل إلى أوكرانيا يتم بيعها في البلاد وخارجها.

المصدر: RT + وكالات