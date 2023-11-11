"بوليتيكو": بايدن يخطط لـ"حديث صارم" مع شي حول روسيا

كتبت صحيفة "بوليتيكو" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يخطط لـ"حديث صارم" مع نظيره الصيني شي جين بينغ حول روسيا، وقضايا استراتيجية أخرى في العالم.

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وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين: "ستكون اتصالات الصين مع إيران جزءا من المحادثة الصارمة بين بايدن وشي والتي ستتناول أهم مسائل العلاقات الصينية الأمريكية وستبحث دعم بكين لروسيا في النزاع الأوكراني".

وأضافت أن بايدن يعتبر اللقاء فرصة أخيرة للتأثير على الرئيس الصيني لإعادة تشغيل التعاون قبل الانتخابات في الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أن رئيس البلاد شي جين بينغ سيقوم في الفترة ما بين 14 و17 نوفبمر الجاري بزيارة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في قمة آبيك وإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. من جانبه أكد البيت الأبيض إجراء لقاء للزعيمين في سان فرانسيسكو التي ستستضيف قمة آبيك.

المصدر: نوفوستي