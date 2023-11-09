 
مباشر

الولايات المتحدة تعيد لإسرائيل آلاف الذخائر التي كان من المخطط توريدها لأوكرانيا

أخبار العالم

الولايات المتحدة تعيد لإسرائيل آلاف الذخائر التي كان من المخطط توريدها لأوكرانيا
AFP Oli SCARFF
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/we3g

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الولايات المتحدة أعادت لإسرائيل الذخائر التي سحبتها من المخزونات الأمريكية هناك، وكانت تخطط لتسليمها لأوكرانيا.

وذكر موقع Ynet الإعلامي الإسرائيلي، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية نقلت إلى إسرائيل آلاف الذخائرة من عيار 155 ملم، التي كانت مخصصة للجيش الإسرائيلي كي يستخدمها في قطاع غزة وجنوب لبنان، والتي قررت واشنطن تسليمها لأوكرانيا في وقت لاحق.

إقرأ المزيد
آخر قذيفة. إسرائيل حصلت على الذخائر المخصصة لأوكرانيا
آخر قذيفة. إسرائيل حصلت على الذخائر المخصصة لأوكرانيا

وأضاف الموقع أن السفينة نقلت كذلك 170 حاوية محملة بـ 2500 طن من المعدات العسكرية للجيش الإسرائيلي.

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد أفاد في أكتوبر الماضي بأن الولايات المتحدة تخطط لإعادة الذخائر التي سحبتها من مخزوناتها في إسرائيل لتسليمها لأوكرانيا، وذلك على خلفية التصعيد في قطاع غزة الذي أعقب هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وحسب "أكسيوس"، فإن الولايات المتحدة بدأت بسحب الذخائر من مخزوناتها في إسرائيل في مطلع عام 2023.

المصدر: Ynet

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا