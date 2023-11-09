الولايات المتحدة تعيد لإسرائيل آلاف الذخائر التي كان من المخطط توريدها لأوكرانيا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الولايات المتحدة أعادت لإسرائيل الذخائر التي سحبتها من المخزونات الأمريكية هناك، وكانت تخطط لتسليمها لأوكرانيا.

وذكر موقع Ynet الإعلامي الإسرائيلي، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية نقلت إلى إسرائيل آلاف الذخائرة من عيار 155 ملم، التي كانت مخصصة للجيش الإسرائيلي كي يستخدمها في قطاع غزة وجنوب لبنان، والتي قررت واشنطن تسليمها لأوكرانيا في وقت لاحق.

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وأضاف الموقع أن السفينة نقلت كذلك 170 حاوية محملة بـ 2500 طن من المعدات العسكرية للجيش الإسرائيلي.

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد أفاد في أكتوبر الماضي بأن الولايات المتحدة تخطط لإعادة الذخائر التي سحبتها من مخزوناتها في إسرائيل لتسليمها لأوكرانيا، وذلك على خلفية التصعيد في قطاع غزة الذي أعقب هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وحسب "أكسيوس"، فإن الولايات المتحدة بدأت بسحب الذخائر من مخزوناتها في إسرائيل في مطلع عام 2023.

المصدر: Ynet