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مراسلتنا: انفجار قوي في مدينة إيلات دون انطلاق صافرات الإنذار (صور + فيديو)

أخبار العالم

مراسلتنا: انفجار قوي في مدينة إيلات دون انطلاق صافرات الإنذار (صور + فيديو)
RT
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أفادت مراسلتنا بسماع دوي انفجار عنيف في مدينة إيلات، دون انطلاق صافرات الإنذار.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الشرطة الإسرائيلية تحقق في ما إذا كان الإنفجار ناتجا عن مسيّرة انتحارية، فيما حذرت الشرطة من احتمال وقع حدث أمني كبير في المدينة.

ووفقا للقناة 14 الإسرائيلية فإن الانفجار ناتج عن طائرة مسيرة انتحارية، لم يتم تحديد مصدرها بعد.

وذكر الجيش الإسرائيلي عبر منصة "إكس": "قبل قليل أصابت طائرة بدون طيار مبنى مدنيا في مدينة إيلات، ولا تزال هوية الأداة وتفاصيل الحدث قيد المراجعة".

وبلغت حصيلة الضحايا في قطاع غزة أكثر من 10812 ألف قتيل وأكثر من 26 ألف جريح، فيما قتل في إسرائيل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف.

المصدر: RT

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