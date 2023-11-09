وزير الخارجية السعوي يبحث مع نظيره البريطاني "الوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة"

بحث وزير الخارجية السعودي ‎فيصل بن فرحان مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، سبل الضغط نحو الوقف الفوري للتصعيد ورفع الحصار عن غزة، وتأمين ممرات إنسانية لإدخال المساعدات.

وأكد بن فرحان لنظيره البريطاني على "موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل، وأهمية التوصل إلى وقف فوري للتصعيد العسكري، مع ضرورة رفع الحصار عن غزة، والمساهمة في تأمين ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين".

وحثّ بن فرحان بريطانيا بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن، على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

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كما التقى الوزير السعودي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، على هامش اجتماع وزراء خارجية العرب التحضيري للدورة غير العادية للقمة العربية.

وناقش الوزيران "تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، واستمرار تضرر المدنيين العزّل من تصاعد وتيرة العمليات العسكرية، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لمنع التهجير القسري لسكان غزة، ووقف التصعيد العسكري".

كما بحث الجانبان "سبل تكثيف التواصل مع الأطراف الفاعلة دوليا للضغط باتجاه الوقف الفوري للتصعيد العسكري، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية، بالإضافة إلى إيجاد حل عادل وشامل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق".

المصدر: RT